Lige ved og næsten for Aalborg Håndbold: Tæt på point mod Sagosen og Mikkel Hansen

HÅNDBOLD:Aalborg Håndbold var tæt på en gedigen overraskelse i Champions League søndag eftermiddag, men en stor præstation blev ikke belønnet mod stjerneparaden fra Paris Saint-Germain, der til sidst vandt 32-29.

Paris Saint-Germain begyndte kampen med en bagkæde bestående af Mikkel Hansen, Nikola Karabatic og Sander Sagosen. En trio, der hver især i løbet af karrieren med god ret har kunnet kalde sig verdens bedste håndboldspiller, men den franske stjerneparade til trods var det Aalborg Håndbold, der kom bedst fra start.

Angrebsspillet flød godt, og efter 12 minutter kunne en skarp Buster Juul score sit tredje mål i kampen og bringe hjemmeholdet foran 7-5.

Efter små 20 minutters spil fik Mark Strandgaard endda en stor chance for at bringe Aalborg Håndbold foran med tre mål, men højrefløjen brændte sin store kontrachance, og det var samtidig startskuddet til en dårlig periode for Aalborg Håndbold.

Stillingen var 11-9 til hjemmeholdet, da Mark Strandgaard brændte sin kontrachance, men så skiftede Paris gear, og bare et par minutter senere var gæsterne foran 12-11.

Aalborg Håndbold havde pludseligt langt sværere ved at komme til gode chancer i offensiven, og defensivt kunne man ikke modstå trykket fra de fysisk stærke Paris-spillere. Det gav mange straffekast, hvor Mikkel Hansen var sikkerheden selv, så efter 26 minutter havde gæsterne øget føringen til 16-12.

Aalborg Håndbolds angrebsspil blev løsnet lidt op af, at norske Mishels Liaba kom på banen og bidrog med et par fine langskudsmål, men heller ikke det kunne forhindre, at Paris forlod første halvleg med en 17-14-føring.

Det var dog kun Aalborg Håndbolds egen skyld, at man i begyndelsen af anden halvleg ikke fik reduceret afstanden yderligere. Chancerne var der, men et par forbiere fra Mishels Liaba og et brændt straffekast fra Sebastian Barthold betød, at Paris i stedet øgede til 20-15.

Men Mikael Aggefors var begyndt rigtig stærkt i Aalborg-målet i anden halvleg, og han fortsatte de gode takter. Denne gang blev det også udnyttet af holdkammeraterne i den modsatte ende, så godt 10 minutter inde i anden halvleg kunne Mads Christiansen reducere til 19-21.

Nærmere end det kom Aalborg Håndbold dog ikke lige med det samme, og det skal en gammel kending have en stor del af æren for. Sander Sagosen er medlem af Aalborg Håndbolds Hall of Fame for præstationerne i Aalborg-trøjen tidligere i karrieren, men søndag var han hård ved sin tidligere klub.

Hver gang Paris var på vej til at komme i små problemer, blev det løst af Sagosen, der med sine mål og oplæg til mål hele tiden sørgede for at fastholde Paris-føringen.

Aalborg Håndbold kæmpede dog ufortrødent videre. 17 minutter inde i anden halvleg reducerede Janus Smarason Paris' føring til 25-24, og godt et minut senere kunne hjemmeholdet være kommet helt på omgangshøjde, men endnu en gang brændte Mark Strandgaard en stor kontrachance.

I stedet bragte Sander Sagosen igen gæsterne foran med to mål, og få øjeblikke senere blev det også til en tremåls-føring, da en stor fejl fra Henrik Møllgaard forærede en kontrachance til Kamil Syprzak, som sikkert scorede til 27-24.

Men Aalborg Håndbold var langt fra slået endnu. Benjamin Jakobsen reducerede til 25-27, og det blev fulgt op af en stor redning af Mikael Aggefors. I det følgende angreb svigtede Mark Strandgaard ikke, da han fik chancen fra højre fløj, og så var Paris-føringen igen nede på et enkelt mål.

En god forsvarsaktion gav endda Aalborg et angreb med muligheden for at udligne, men Henrik Møllgaard brændte, og så kunne Mikkel Hansen atter bringe Paris foran med to mål.

To minutter før tid blev opgøret endeligt afgjort, da Sander Sagosen scorede til 32-28. Aalborg Håndbolds næste opgave i Champions League er næste søndag, hvor det gælder en udekamp mod Flensburg-Handewitt.