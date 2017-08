Ligner længere pause til Okore

FODBOLD: Når AaB’s superligahold møder AC Horsens på fredag, bliver det formentlig uden Jores Okore, fortæller holdets cheftræner Morten Wieghorst.

Forsvarsspilleren blev skadet under et sprint i mandagens kamp mod Hobro IK og venter nu på resultaterne fra en MR-scanning.

- Når du ser sådan en hændelse, og den måde han reagerede på i situationen, vil jeg sige, at det som minimum er en forstrækning, siger træneren, som gætter på at Okore ikke kommer til at spille igen før kampen mod Silkeborg den 11. september.

Holdets andenkeeper Michael Lansing var ikke med i truppen mod Hobro, og han deltager ikke i træningen for tiden, da han døjer med rygproblemer.

Morten Wieghorst har ikke et bud på hvornår amerikaneren bliver klar igen.