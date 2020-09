Lillebror klar med varm velkomst til Mors-Thy

HÅNDBOLD:Der er lagt i kakkeloven til et nordvestjysk håndboldbrag, når Lemvig/Thyborøn tirsdag aften tager imod Mors-Thy i herrernes liga. Trods corona-begrænsningerne forventer vestjyderne at kunne give Jonas Willes mandskab en varm velkomst.

- Vi kan nok klemme omkring 400 tilskuere ind, og i en lille og intim hal som vores kan der sagtens komme tryk på. Men derfor ærgrer vi os da stadig over, at de to klubbers fankulturer - ”Helvede i Vest” og ”Bette Balkan” - ikke får lov at mødes på tribunen, siger Anders Thomsen - cheftræner i Lemvig-Thyborøn.

Den tidligere Mors-Thy-træners mandskab er startet sæsonen med fem nederlag i lige så mange kampe - i kontrast til Mors-Thy, der allerede har hentet tre sejre.

- Vi har haft et svært startprogram, men spillet har egentlig været fint - vi har bare ikke haft de afgørende procenter med os. Kan vi ramme vores topniveau, så forventer jeg da, at vi kan udfordre Mors-Thy. Vi mødte dem i optakten til sæsonen og spillede uafgjort, siger Anders Thomsen.

Lemvig/Thyborøn har kun ét fokus for sæsonen, og det lyder på at vinde bundduellen mod TMS Ringsted og undgå den sidsteplads, der udløser direkte nedrykning.

- Vi er stadig en udviklingsklub og befinder os på mange måder der, hvor Mors-Thy var for 10 år siden. Det er lidt et forhold á la lillebror mod storebror, og jeg ser dem som et hold, der godt kan komme med i slutspillet, siger Anders Thomsen.

Han må undvære stregspiller Niels Lindholt i tirsdagens kamp, da han fik en forstrækning i den seneste kamp mod Aarhus.