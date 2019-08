Lillesøster drillede: Thisted tog point mod Fortuna Hjørring

FODBOLD: Fortuna Hjørring er i den grad storesøster i nordjyske kvindefodbold. Men onsdag aften bød FC Thy-Thisted Q storesøsteren trods, da holdene tørnede sammen i Gjensidige Kvindeligaen. Opgøret på Fortunas hjemmebane endte således 1-1.

Gæsterne fik bolden i mål i det 12. minut, da Rikke Dybdahl nåede først frem til en ripost, men hun blev dømt offside. Kort efter gav Fortuna-keeper Kelsey Daugherty endnu en ripost på et langskud, og denne gang var hjemmeholdet decideret heldige med, at en Thisted-spiller på uforklarlig vis skovlede riposten over mål.

Gæsterne fik dog den fortjente føring halvvejs i i første halvleg, da Malene Sørensen tordnede et frispark i mål.

Fortuna sad på spillet, men spillede langsomt og uopfindsomt, og på sidelinjen forsøgte træner Carrie Kveton at råbe sit hold frem i pres. Det lykkedes lejlighedsvist, og 10 minutter før pausen fik hjemmeholdet udlignet ved Emma Snerle, der flot følte bolden op i målhjørnet.

Pausestillingen forblev 1-1 og det kunne Fortuna være bedst tjent med.

Det var også jævnbyrdigt, da de to hold kom ud efter pausen. Thisted var millimeter fra at tage føringen, da et indlæg fra Beate Marcussen sejlede over Fortuna-keeperen og traf tværribben.

Siden tikkede minutterne væk, uden at der skete det helt store på banen, og FC Thy-Thisted kunne efterhånden øjne et point, som holdet med garanti ikke havde regnet med. I sidste sæson vandt Fortuna således alle fire indbyrdes kampe med en samlet målscore på 19-1.

Mod slutningen var det tydeligt, at Fortuna havde det fysiske overskud, men de blåstribede Thisted-spillerede kæmpede og gav meget lidt væk.