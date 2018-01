Lindberg i særklasse

HÅNDBOLD: EM-bronzekampen var et opgør mellem to landshold, som efter bedste evne forsøgte at skjule deres skuffelse over ikke at skulle spille aftenens EM-finale, og det gjorde de ved at komme blæsende ud af startblokken fra kampens begyndelse. Det høje tempo antydede, at Danmark havde tænkt sig at bringe kontraspillet ind i bronzekampen, men det var desværre det franske 5:1 forsvar, som voldte det danske angrebsspil store problemer.

De mange tynde og dumme udvisninger gjorde heller ikke betingelserne nemmere, og Frankrig formåede gang på gang at stjæle bolden for blot at sende den retur i et tomt dansk mål.

2. halvleg blev en blandet affære, og desværre kom de to dommere i for meget fokus med en række underlige kendelser. Men det ændrer ikke på, at Frankrig var bedst og at Danmark må tage til takke med en top 4 placering.

Danmarks top 3Hans Lindberg - 6

Endnu en flot kamp af højrefløjen. Det blev til flotte scoringer på kontra, på udspil og på straffekast, og alt i alt spillede Hans Lindberg endnu en landkamp på højt niveau med en fremragende udnyttelsesprocent på sine i alt 14 afslutninger.

Michael Damgaard - 5

Det blev ikke til ret mange minutter på banen, men det skulle det måske have været. For Michael Damgaard kom ind med noget af det drive og gåpåmod, som manglede. Direkte på skuddet, som vi kender ham, men igen også med eksempel på overblik og assists.

Casper U. Mortensen - 5

En afslutning i mellemhøjde, som ikke fandt vej til netmaskerne, men ellers var det glædeligt at se Casper U. Mortensen som en del af spillet igen. Kontrafasen gav også muligheder for venstrefløjen, som han forvaltede godt. En god afslutning på EM for Bundesligaens aktuelle topscorer.

Dagens skuffelseNiklas Kirkelykke - 2

Den unge højre back var skiftet ind i truppen for at tilegne sig erfaring på internationalt niveau med landsholdet. Det blev så over for én af verdens bedste Nicola Karabatic, Det var en stor opgave og måske også for stor. I hvert fald var der langt mellem de gode oplevelser, men modgang gør som bekendt stærk og Niklas Kirkelykke fik gode erfaringsminutter og masse af modstand.

Landstræner Nicolaj Jacobsen - 4

Satte landstræneren sig lidt mellem to stole, kunne man fristes til at spørge sig selv. I hvert fald var posen rystet rigtig godt i forhold til valg af spillermateriale og startopstilling. Kontraspillet havde fået prioritet, det samme havde 7:6 spillet, men Nicolaj Jacobsen og resten af holdet fandt aldrig den forsvarsformation, som kunne holde et effektivt fransk angrebsspil væk - og derved var grundlaget for reelt at true Frankrig ikke til stede. En godkendt kamp fra landstrænerens side, med de muligheder der var.

0 = tag dig sammen. 1 = dårlig.

2 = under middel. 3 = middel.

4 = over middel. 5 = glimrende.

6 = verdensklasse.