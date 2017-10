Linnemann håber på stor opgave

MOTORSPORT: Den nordjyske racerkører Ulrik Linnemann er med helt i front i kapløbet om at få en plads i det prestigefulde Race of Champions i Stockholm, hvor der deltager nogle af motorsportens allerstørste stjerner - herunder nordjyske Tom Kristensen og den mangedobbelte speedwaymester Tony Rickardsson. 20 kørere fra en lang række af motorsportens discipliner er nomineret til at få chancen, og de to vindere findes ved en afstemning, der kører på internettet. I skrivende stund har nordjyden fået næstflest stemmer blandt de 20 nominerede, og der er godt stykke ned til de næste på listen.

Ulrik Linnemann har igennem flere sæsoner været Danmarks absolut bedste kører i disciplinen rallycross, hvor han hentet fire medaljer i EM-serien

- Det er selvfølgelig en kæmpe drøm der vil gå i opfyldelse, hvis jeg kan holde ved siden af Tom Kristensen på startlinjen, da han for mig er Danmarks største motorsportslegende, siger han.

Man kan finde link til afstemningen på Ulrik Linnemanns Facebookside: https://www.facebook.com/linnemannmotorsport/