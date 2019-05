Linnemann missede begge finaler i rallycross-sæsonåbner

MOTORSPORT: En punktering i første semifinale og en dårlig start i anden besværliggjorde rallycross-køreren Ulrik Linnemanns sæsonåbner på Höljes Motorstadion i Sverige.

Dermed var det uden nordjydens deltagelse i weekendens to finaler.

- Det var naturligvis skuffende ikke at deltage i bare en af de to finaler, men min fart og mine placeringer i de indledende heats og semifinalerne, har gjort at afstanden til førstepladsen er minimal, så der er stadig masser af muligheder for at nå målet om en samlet sejr i serien, siger Ulrik Linnemann i en pressemeddelelse.

Den næste afdeling er på Ulriks hjemmebane i Nysum ved Hobro, og her viste han sidste år, at han kan vinde. Fra en startplacering som nr. 6 i finalen løb han med sejren. Så forventningerne til den afdeling er store.

- Jeg kan fint håndtere presset. Jeg kender banen ud og ind og føler mig rigtig godt hjemme der. Så jeg lover at give de mange danske tilskuere en god oplevelse. Jeg går efter den øverste plads på podiet igen, slutter Ulrik Linnemann.

RallyX Nordic i Nysum løber af stablen 1. og 2. juni.