LIVE: AaB møder Randers FC

FODBOLD: Der er to nye navne blandt de 11 AaB-spillere, der mandag aften 19.00 løber på banen i Randers. Et opgør i Alka Superligaen, der kan følges LIVE nederst her på siden.

Patrick Kristensen gør comeback efter en længere skadespause og får sine første superligaminutter i denne sæson. Han erstatter en karantæneramt Jakob Ahlmann på positionen som venstre back.

Patrick Kristensen fik spilletid for nylig i pokalkampen mod Middelfart, men hans seneste start i Alka Superligaen var helt tilbage i maj måned.

På midtbanen har cheftræner Morten Wieghorst valgt at se bort fra Robert Kakeeto, der er helt ude af truppen og erstattes af Magnus Christensen.

AaB (4-4-2): Jacob Rinne - Kristoffer Pallesen, Jores Okore, Jakob Blåbjerg, Patrick Kristensen - Frederik Børsting, Magnus Christrensen, Filip Lesniak, Edison Flores - Jannik Pohl, Pavol Safranko.

Randers FC er uden Mads Agesen og Bashkim Kadrii, der begge har karantæne efter røde kort i sidste runde.

Randers FC (4-2-3-1): Hannes Thor Halldorsson - Jonas Bager, Joni Kauko, Kasper Enghardt, Erik Marxen - Perry Kitchen, Frederik Lauenborg - Saba Lobzhanidze, Vladimir Rodic, Nikola Djurdjic - Marvin Pourie.

Følg Randers FC - AaB LIVE herunder.