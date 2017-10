Live: FC Midtjylland - AaB

FODBOLD: AaB skal søndag forsøge at forlænge stimen af kampe uden nederlag til 10, når det søndag gælder en udekamp mod FC Midtjylland. Du kan følge kampen live her.

I forhold til sidste søndags 3-1-sejr over Lyngby har AaB-træner Morten Wieghorst foretaget en enkelt ændring på sit hold. Jores Okore er med fra start i stedet for Frederik Børsting, og det betyder, at AaB går tilbage i den 3-5-2-formation, holdet også brugte for 14 dage siden i 0-0-kampen ude mod Brøndby.

AaB’s startopstilling (3-5-2): Jacob Rinne - Kasper Pedersen, Jores Okore, Jakob Blåbjerg - Kristoffer Pallesen, Edison Flores, Robert Kakeeto, Filip Lesniak, Jakob Ahlmann - Jannik Pohl, Pavol Safranko

FC Midtjyllands startopstilling (3-4-3): Jesper Hansen - Kian Hansen, Zsolt Korcsmar, Filip Novak - Rasmus Nissen, Jakob Poulsen, Tim Sparv, Marc Dal Hende - Rilwan Hassan, Paul Onuachu, Alexander Sørloth

Der er kampstart klokken 14, og du kan følge kampen herunder.