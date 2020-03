Live-fodbold: Vi viser lokalopgøret AaB mod Hobro

FODBOLD:De to nordjyske Superliga-mandskaber AaB og Hobro IK møder hinanden i reserveholdsturneringen mandag 19. marts over middag.

NORDJYSKE.dk sender live fra kampen som spilles på AaB's anlæg, hvor der helt sikkert vil være flere Superliga-spillere på banen hos begge mandskaber.

AaB har spillet én kamp i turneringen, hvor det blev til 2-3 nederlag til AGF, mens det er Hobro IK's første reserveholdskamp i foråret.

NORDJYSKEs sportsredaktør Claus Jensen kommenterer kampen mellem AaB og Hobro og har Christian Flindt Bjerg med ved mikrofonen.

Kampen spilles mandag 9. marts kl. 13.00 på AaBs anlæg.

