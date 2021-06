Live: Følg Aalborg Håndbolds afgørende DM-finale

HÅNDBOLD:Aalborg Håndbold spiller onsdag aften den tredje og afgørende DM-finale mod Bjerringbro-Silkeborg.

Nordjyderne har fordelen af, at opgøret bliver spillet hjemme i Jutlander Bank Arena, hvor 2750 tilskuere sidder klar til at give Aalborg Håndbold et ekstra rygstød.

Det kan blive det tredje danske mesterskab på stribe, hvis det lykkes Aalborg at vinde, mens det vil blive Bjerringbro-Silkeborgs første sæt DM-guldmedaljer siden 2016.

Onsdagens finale begynder klokken 20.30. Du kan følge med i kampen i livebloggen herunder.