Live: Følg Aalborg Håndbolds forårspremiere

HÅNDBOLD:Efter lidt mere end en måneds kamppause bliver det fredag aften igen alvor for Aalborg Håndbold, når HTH Herreligaen genoptages med en udekamp mod TTH Holstebro.

Opgøret skulle oprindeligt være afviklet kort før jul, men her satte udbredt coronasmitte i TTH Holstebros trup en stopper for kampen.

Det er tredje gang i denne sæson, at de to hold tørner sammen. Aalborg Håndbold vandt tilbage i november de to første opgør i henholdsvis pokalturneringen og ligaen med overbevisende 30-20 og 36-27.

Der er kampstart klokken 19, og du kan følge kampen i denne liveblog.