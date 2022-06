Live: Følg Aalborg Håndbolds guldbrag her

HÅNDBOLD:Der er lagt op til en vaskeægte guldbrag, når Aalborg Håndbold søndag klokken 17 tager imod GOG i mændenes anden DM-finale.

Efter at de to hold tidligere på ugen spillede uafgjort i Gudme, ligger det fast, at vinderen af søndagens kamp i Jutlander Bank Arena kan kalde sig DM-guldvindere. I tilfælde af uafgjort skal holdene ud i en tredje kamp på onsdag på Fyn.

5000 tilskuere i en totalt udsolgt arena har dækket op til det helt store håndboldbrag i Aalborg. Følg det scoring for scoring i vores liveblog herunder: