Live: Følg Danmarks jagt på den nødvendige EM-sejr over Rusland

FODBOLD:Selvom det danske fodboldlandshold står noteret for nul point efter de to første kampe ved EM-slutrunden, så lever Kasper Hjulmands tropper i høj grad før mandagens sidste gruppekamp mod Rusland i Parken.

En dansk sejr sender Danmark videre til ottendedelsfinalerne, hvis Belgien samtidig sørger for at besejre Finland. Hvis Belgien vinder 2-1, 3-2 og så videre, er kravet til danskerne dog en sejr på to overskydende mål over russerne.

Skulle Danmark trods en sejr slutte som nummer tre i puljen, må holdet afvente de næste dages kampe for at få svar på, om de går videre som en af de fire bedste treere på tværs af alle puljer.