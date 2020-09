Aalborg Håndbold slog Mors-Thy og fik fire på stribe

HÅNDBOLD:Blot 500 mennesker var til stede, da Aalborg Håndbold lørdag slog Mors-Thy 28-26 i mændenes Håndboldliga. Den tamme kulisse - på grund af corona-restriktionerne - gjorde også, at der manglede nerve og intensitet i kampen.

Mors-Thy startede stærkt og havde relativt let ved at komme til afslutninger, og gæsterne førte 9-8 efter et kvarter. Især Emil Bergholt på stregen bolterede sig.

Simon Gade fik dog siden gang i redningerne i Aalborg-målet og endte med at stå med en redningsprocent på 50 i første halvleg, og så trak hjemmeholdet fra og førte 16-12 ved pausen.

I anden halvleg holdt aalborgenserne gæsterne i kort snor hele vejen, og selvom der kun var to måls forskel til slut, lurede overraskelsen aldrig for alvor. Kvaliteten af spillet var dog ikke stor - dertil blev der lavet alt for mange tekniske fejl hos begge mandskaber.

Se billederne fra kampen herunder:

112





























































































































































































































Galleri - Tryk og se alle billederne.

Hjemmeholdets Henrik Møllgaard blev kampens topscorer med seks mål, mens Felix Claar nettede fem gange for Aalborg. Hos Mors-Thy var Mads Boxer flittigst scorende med fem fuldtræffere.

Aalborg Håndbold skal i aktion igen på hjemmebane på onsdag, hvor ukrainske HC Motor kommer på besøg i Champions League.

Mors-Thy er 26. september på hjemmebane i Nykøbing Mors mod Ribe-Esbjerg.