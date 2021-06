Live i denne uge: Nordjyske sender AaB's to første testkampe

FODBOLD:Sommerferien er allerede slut for de nordjyske fodboldklubber, og i denne uge gælder det de første træningskampe. AaB's superligahold er involveret i begge opgør, og du kan se dem direkte her på nordjyske.dk.

Torsdag 24. juni kl. 13.00 er 1. divisionsklubben Hobro IK værter for AaB, og det bliver med nye ansigter på de to mandskabers trænerbænk. Martin Thomsen debuterer som cheftræner for Hobro, mens Oscar Hiljemark får sin første kamp som assistenttræner for AaB. Kampen kommenteres af sportsredaktør Claus Jensen fra Det Nordjyske Mediehus, og den tidligere AaB- og Hobro IK-træner Jacob Friis er medkommentator.

Lørdag 26. juni kl. 14.00 er det aalborgensernes tur til at have hjemmebane, når de tester formen mod det nyoprykkede superligahold fra Viborg FF. Bag mikrofonerne sidder Nordjyskes sportsredaktør Claus Jensen, og han får selskab af tidligere fodboldspiller, agent og ekspert Thomas Gaardsøe.

De to kampe er første lejlighed til at se AaB's to nyeste transfers i aktion - forsvarsspilleren Anders Hagelskjær og kantspilleren Louka Prip.

