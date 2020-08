LIVE på Nordjyske.dk: AaB-Randers FC

FODBOLD:AaB's superligahold er i fuld gang med forberedelserne til den nye sæson, og lørdag 29. august kl. 13.00 tester de formen mod Randers FC.

Opgøret, der spilles på aalborgensernes træningsanlæg, er lukket for uvedkommende, men det kan til gengæld streames direkte her på siden.

Hvor langt er Jacob Friis kommet med at tømre holdet sammen og integrere de fire nye udenlandske transfers før superligapremieren om blot to uger? Nogle af svarene falder lørdag mod Thomas Thomasbergs Randers FC, og NORDJYSKEs sportsjournalist Søren Olsson sidder klar i kommentatorboksen for at guide seerne.

For at kunne se AaB's kamp mod Randers FC skal du have et valgfrit abonnement hos NORDJYSKE. Læs mere om dette HER.

