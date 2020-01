LIVE transferstatus: Sådan står det til i AaB

FODBOLD:Fredag ved midnat klapper det danske transfervindue i. Meget kan dog stadig nå at ske på deadline-dag. Herunder holder NORDJYSKE dig up-to-date med udviklingen - set med regionale briller.

I superligaklubben AaB jagter man en offensiv-spiller, der kan lukke noget af hullet efter Mikkel Kaufmann, der tidligere på fredagen skiftede øjeblikkeligt til FC København. Et skifte, der ifølge NORDJYSKE betyder, at AaB her og nu indkasserer et beløb i underkanten af 25 millioner kroner.

Der har i løbet af januar været rygter om tilgang af både Ronnie Schwartz (Silkeborg) og Nicolaj Thomsen (FC København), men ifølge NORDJYSKEs oplysninger er der intet i gære med den duo.

Fredag formiddag skrev en britisk journalist, at den tidligere Arsenal-målmand Vito Mannone var på vej til Aalborg for at fuldføre et skifte, men det har AaB-direktør Thomas Bælum på det kraftigste afvist. Fredag eftermiddag blev den italienske målmand i stedet præsenteret hos superligakollegaerne Esbjerg fB.

AaB har fortsat et hængeparti omkring Oliver Abildgaard, som klubben forhandler om et salg af. Hvis rygterne taler sandt, er den interesserede klub Rubin Kazan, og i så fald har parterne god tid, for det russiske transfervindue lukker først 21. februar.

Endelig arbejder superligaklubben i kulissen på at sikre sig den 17-årige islandske kant/back Valgeir Valgeirsson, der har imponeret under en prøvetræning i sidste uge.

Hobro har afvist OB

Hos den anden nordjyske superligaklub, Hobro IK, har man ingen intentioner om, at der skal ske mere i dette transfervindue, men det forsøger de at ændre på i OB.

De har budt på en øjeblikkelig overtagelse af Emmanuel Sabbi, der allerede har skrevet under på en aftale med fynboerne gældende fra sommer. Amerikaneren selv virker også ivrig efter at skifte nu, men Hobro har indtil videre afvist tilnærmelserne. Ifølge NORDJYSKEs oplysninger er de to klubber økonomisk langt fra hinanden i øjeblikket, og meget tyder lige nu på, at Emmanuel Sabbi spiller sæsonen færdig i Hobro.

Tidligere i januar mistede Hobro forsvarsspillerne Ahnel Ahmedhodzic (Malmö FF har afbrudt lejeaftalen) og Frans Putros (skiftet transferfrit til Viborg FF).

Ind er kommet midtstopperen Simon Jakobsen fra Silkeborg IF, der fik ophævet sin kontrakt i det midtjyske, så han kunne skrive en halvårlig aftale med Hobro.

Vendsyssel FF jagter en forsvarer

Hos Vendsyssel FF i NordicBet Ligaen (1. division) har der været stor aktivitet tidligere i januar. På sidstedagen har vendelboerne sikret sig en angriber i skikkelse af amerikaneren Bradford Jamieson IV, der tidligere har spillet for LA Galaxy i Major League Soccer. Senest har han optrådt i USL-ligaen hos San Antonio.

Derudover har klubben på deadline-dag ophævet kontrakten med den amerikanske angriber Seyi Adekoya, der i stedet skifter transferfrit til Balzan FC på Malta.

Derudover håber Vendsyssel at tilknytte en forsvarsspiller, inden vinduet smækker i.

Tidligere i januar er der dukket to nye ansigter op i skikkelse af midtbaneduoen Mikkel Basse (FC Roskilde) og Dusan Jajic (Brommapojkarna), mens man har forlænget lejeaftalen med AaB-angriberen Wessam Abou Ali.

Vendsyssel har til gengæld vinket farvel til Rasmus Vinderslev (retur til SønderjyskE efter endt lejeophold), Alexander Juel Andersen (solgt til OB), Sebastian Czajkowski (FC Roskilde), Allan Høvenhoff (klubløs), Jeroen van der Lely (klubløs), Solomon Sarfo Taylor (klubløs) og Mikkel Frankoch (klubløs).