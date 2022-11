Liveblog: Følg Aalborg Håndbolds kamp i Kiel

KIEL:Aalborg Håndbold er rejst til Kiel for at hente to point mod den lokale stolthed THW Kiel, der har den kommende Aalborg-spiller Niklas Landin på mål.

Her venter en meget spændende kamp, der kan få afgørende betydning Aalborg-chancerne i det videre Champions League-forløb.

THW Kiel vakler nemlig grundet flere skader på nøglespillere, så Aalborg Håndbold står med historisk gode kort på hånden for at hente en sejr i det nordtyske.

Herunder kan du følge en liveblog fra kampen. Opdateringerne begynder 20.35.