Liverpool og Tottenham deler i dramatisk topkamp

FODBOLD: Der var drama for alle penge, da Liverpool og Tottenham søndag spillede 2-2 i Premier League i en direkte duel om de vigtige pladser i top-4, der giver adgang til Champions League.

Hjemmeholdet Liverpool var hurtigt kommet foran og lignede længe en vinder, før kampen for alvor tog fart i de sidste ti minutter.

Victor Wanyama udlignede efter 80 minutter med en kandidat til årets mål, før Harry Kane brændte straffespark, og Mohamed Salah scorede i første minut af tillægstiden.

Harry Kane nåede siden at udligne på endnu et straffespark.

Med pointdelingen er Liverpool på tredjepladsen fortsat kun to point foran Tottenham, der ligger nummer fem lige uden for det sjove selskab.

Det var en tidlig Tottenham-foræring, der åbnede målscoringen på Anfield.

Efter to minutter ville Eric Dier aflevere bolden tilbage til målmand Hugo Lloris, men afleveringen fik alt for lidt fart.

Hurtigløberen Mohamed Salah opsnappede bolden, og køligt udnyttede han gaven og bragte hjemmeholdet i front med sit 20. ligamål i denne sæson.

I det hele taget virkede Tottenham-spillerne på hælene i kampens indledning, og der var optræk til endnu en scoring til hjemmeholdet.

Så sent som i onsdags viste Tottenham storspil i 2-0-sejren over Manchester United, men holdet kunne langt fra gentage de gode takter fra den kamp i første halvleg.

Christian Eriksen og co. havde svært ved at bryde igennem Liverpools aggressive defensiv, men kunne i det mindste glæde sig over at have fået bedre styr på defensiven, som første halvleg skred frem.

Pausen så ud til at have gjort Tottenham godt, og London-holdet lignede sig selv efter pausen.

Det udløste hurtigt en god mulighed til Heung-Min Son, men alene med målmand Loris Karius i en spids vinkel sparkede sydkoreaneren midt på Liverpools ankermand.

På trods af bedre Tottenham-spil lod flere store målchancer vente på sig, og Dele Alli forsøgte derfor med en ufin metode at bringe sit hold tilbage i kampen.

Dommer Jonathan Moss gennemskuede dog den engelske landsholdsspillers forsøg på at filme sig til et straffespark, og dommeren kvitterede med et gult kort til Alli.

Da udligningen endelig kom for Tottenham, havde Christian Eriksen en birolle. Danskerens hårde indlæg blev bokset ud af feltet af Loris Karius, og den faldt ned foran Victor Wanyama, der var kommet på banen minutter forinden.

Med et drøn af en anden verden sendte han bolden utageligt op i det ene målhjørne.

Få minutter senere var kampen på vej til at blive vendt helt på hovedet, da Harry Kane blev nedlagt af Loris Karius. Det udløste et straffespark, som Premier League-topscoreren selv sparkede.

Kane sparkede bolden midt i målet, men Karius gjorde skaden god igen, da han blev stående og parerede straffesparket.

Dramaet var langt fra slut. I det første minut af tillægstiden lavede Salah en genistreg i feltet ved at afdrible flere forsvarsspillere, før han lobbede bolden over Tottenham-keeper Hugo Lloris.

Scoringen udløste vild jubel, og Jürgen Klopp og co. troede formentlig, at sejren var sikret.

Det var den dog ikke. Tre minutter senere begik verdens dyreste forsvarsspiller, Virgil van Dijk, straffespark. Harry Kane steppede modigt op igen, og denne gang var han sikker fra pletten og reddede dermed et point.

/ritzau/