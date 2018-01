Liverpools nye Fab Four stopper City

FODBOLD: Manchester Citys drøm om at kopiere Arsenals 2003/2004-sæson, hvor holdet tog mesterskabet uden at tabe en eneste gang i de 38 ligakampe, blev ødelagt af Liverpool søndag.

En forrygende Liverpool-offensiv straffede flere Manchester City-brølere i defensiven til at snuppe en hjemmesejr på 4-3, selv om City var tæt på et kæmpe comeback til sidst i en vild kamp.

Liverpool kom fremragende ud af starthullerne, hvor Manchester Citys ellers så boldfaste spillere blev sat under hårdt pres.

Samtidig viste Liverpool-offensiven, at den også er farlig uden Philippe Coutinho, som er smuttet til Barcelona og har efterladt Fab Four-offensiven med kun tre folk tilbage.

Efter ni minutters spil satte Coutinho-afløseren i det offensive firkløver, Alex Oxlade-Chamberlain, sig igennem med et ryk frem, og fra 20 meter sparkede han fladt bolden ind i fjerneste hjørne.

Scoringen fik Liverpool til at dæmpe det høje pres en smule, og Manchester City fik mere tid på bolden.

Kun ved få lejligheder lykkedes det dog at komme til større chancer, indtil fem minutter før pausen, hvor en ellers skidt spillende Leroy Sane viste sit enorme potentiale.

Liverpool-backen Joe Gomez gik fejl af en lang tværaflevering, så Sane kunne drible ind i feltet fra venstresiden.

Fra en lidt spids vinkel i feltet hamrede han bolden ind i det nærmeste hjørne, hvor målmand Loris Karius ikke så alt for overbevisende ud.

Der var masser af tempo i kampen, og det fortsatte med uformindsket styrke efter pausen, hvor Manchester Citys bagkæde nok en gang viste skidt spil.

Efter et kvarter lignede John Stones en giraf uden styr på motorikken, da han blev overløbet af Roberto Firmino, som efterfølgende smukt chippede bolden over keeperen og i kassen via stolpen.

Men City-defensiven var slet ikke færdig med at dumme sig.

Minuttet efter spillede Fernandinho bolden direkte hen på Liverpool-fødder ved eget felt, og Sadio Mané bankede den på stolpen.

Så var senegaleserens sigtekorn indstillet til næste chance, og den forærede City ham yderligere et minut senere.

Denne gang var det Nicolás Otamendi, som foran eget felt kludrede i det. Bolden blev hurtigt spillet hen til Mané, som denne gang hamrede læderkuglen op i nærmeste målhjørne med venstrefoden.

Troede man, at City nu havde lært lektien, så tog man fejl. For selv om målmand Ederson heller ikke imponerede ved Oxlade-Chamberlains mål, så havde han også en stor fejl mere i ærmet. Eller fødderne nærmere.

Ederson skulle på kanten af feltet sparke en stikning væk, men han fik slet ikke luft nok under den. Bolden faldt til Mohamed Salah, som fra 35-40 meter med et følt spark gjorde det til 4-1.

Dermed var alle fire forreste folk fra Liverpool på måltavlen. Hvem snakkede om Coutinho-afsavn?

Godt fem minutter før tid lykkedes det indskiftede Bernardo Silva at reducere til 2-4, og kort inde i tillægstiden kom der sved på panden hos hjemmepublikum.

Ilkay Gündogan fik alt for meget plads i Liverpool-feltet. Han tæmmede bolden med brystet og prikkede 3-4-reduceringen i kassen.

Det gav tre minutters dramatik til sidst, men hjemmeholdet holdt stand og snuppede sejren i den medrivende kamp.

Mens Liverpool kunne juble over en stor sejr, må City og manager Pep Guardiola trøste sig med, at man fortsat har 15 point ned til nummer to i ligaen.

/ritzau/