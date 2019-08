Lobo dropper USA og Aalborg

ATLETIK: Efter to år i USA, hvor aalborgenseren Benjamin Lobo Vedel har kombineret atletik og uddannelse på University of Florida, trækker 400-meter løberen stikket.

Han er tilbage i Danmark for at blive.

- Det har været en meget svær beslutning at tage, og den har baggrund i mange forskellige ting. Det har været nogle fede år, men i den sidste ende tror jeg, at mine chancer fremadrettet for at forbedre mig er størst herhjemme.

- Jeg vil også gerne hjem og løbe for Danmark, skriver Benjamin Lobo Vedel blandt andet på sin Facebook-side.

Han har måttet springe over flere internationale mesterskaber, fordi de har kollideret med universitetssæsonen i USA. Den er meget lang og har også udfordret aalborgenserens fysik. Han har haft svært ved at holde igen i sine løb, selvom det har været hensigtsmæssigt i nogle sammenhænge, og det har tæret på ressourcerne.

Han vender dog ikke tilbage til Aalborg Atletik & Motion, som han forlod for to år siden. Fremover bliver elitekraftcentret i Aarhus hans nye base, og landstræner i sprint/hæk Mikkel Larsen er hans nye mentor.

- I samarbejde med Team Danmark og Dansk Atletik tror jeg på, at vi kan skabe rammer, som er mindst lige så gode som i USA, fortæller Benjamin Lobo Vedel videre.

I forbindelse med flytningen til Aarhus vil han begynde at studere maskinteknik på Aarhus Universitet.