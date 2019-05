Lobo er klar til collegefinalerne

ATLETIK: Den nordjyske 400-meter løber Benjamin Lobo Vedel viser igen, at han er et af dansk atletiks fremmeste håb.

Sent fredag aften dansk tid formåede løberen, der nu optræder for Florida Gators, at kvalificere sig til finalerne ved de amerikanske collegemesterskaber, NCAA Division 1.

For anden dag på stribe formåede nordjyden at sætte nyt årsbedste, da han med tiden 46.18 sekunder blev nummer tre i sit heat, og dermed er han med blandt de 24 bedste, der om 14 dage skal dyste om collegemesterskabernes finaler i Austin, Texas.

Det var dog ikke uden dramatik, da nordjyden kom videre. Han blev nemlig noteret for samme tid som nummer fire i heatet, men på tusindedelene var det nordjyden, der havde bedste tid.

Benjamin Lobo Vedel, der i sidste uge modtog prisen som Årets Nordjyske Sportsnavn af NORDJYSKE Medier, skal også i aktion lørdag aften. Her skal han sammen med holdkammeraterne forsøge at kvalificere sig til finalen på 4x400 meter stafet.

Benjamin Lobo Vedel skal efter collegemesterskaberne et kort smut til Danmark, inden han sammen med den øvrige danske delegation rejser til European Games i Baku. Derudover skal han denne sommer også med til U23-EM.