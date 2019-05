Lobo Vedel sikkert videre ved College-mesterskaberne

JACKSONVILLE: Den nordjyske 400-meter-løber Benjamin Lobo Vedel deltager i disse dage ved de indledende runder til årets amerikanske Collegemesterskaber, NCAA Championships, division 1.

Natten til fredag klarede nordjyden sig videre fra de indledende runder på 400 meter med nyt årsbedste i 46.38 sekunder, da han blev nummer tre i sit indledende heat. Dermed fik mesterskaberne en god start for nordjyden, der i sidste uge modtog prisen som Årets Sportsnavn 2019 af NORDJYSKE Medier.

Dermed er han videre til kvalifikationsfinalerne, hvor de tre bedste fra hver heat samt de tre hurtigste tider klarer sig videre til finalen, der afvikles i texanske Austin.

Benjamin Lobo Vedel havde den tolvtehurtigste tid, så han ligger umiddelbart lige omkring den tid, der sender ham videre til Austin - i sidste sæson nåede han ikke frem til NCAA-finalen, og det er et stort mål for ham i denne sæson.

Det bliver dog et spørgsmål om at løbe endnu et årsbedste, hvis han skal videre til finalen.

Kvalifikationsfinalen løbes fredag aften klokken 23.45 dansk tid.