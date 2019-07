Lobo Vedel sneg sig videre fra indledende ved EM

ATLETIK: De europæiske mesterskaber i atletik for atleter under 23 år blev torsdag indledt i svenske Gävle.

Og allerede på førstedagen var det største danske navn i aktion.

Aalborgensiske Benjamin Lobo Vedel, der nu løber for universitetet i Florida var til start i de indledende heat på 400 meter, og her kom han videre til semifinalerne- ganske som forventet.

Dog var det tidsmæssigt ikke en overbevisende præstation, da nordjyden kun løb i 47.78 - langt fra hans personlige rekord.

Men Benjamin Lobo Vedel havde fordelen af at løbe i sidste heat, og dermed havde han styr på, hvilken tid han skulle løbe for at komme videre fra indledende.

Nordjyden blev således kun nummer syv i sit heat, men tiden var god nok til, at han er klar til semifinalerne på alleryderste mandat.

Dog var alt ikke fryd og gammen for nordjyden. Han døjer med problemer i det ene baglår, der betyder, at han har svært ved at løbe igennem.

Han får behandling i løbet af torsdag aften, meddeler faderen Anders vedel fra Sverige.

Hurtigste tid blev løbet af albanske Franko Burraj, der løb i tiden 47.14 sekunder.

Benjamin Lobo Vedel skal løbe semifinale fredag eftermiddag klokken 17.05, hvor de tre bedste i hvert heat samt de to hurtigste tider går videre i finalen.