Løchte sikrer dansk Davis Cup-triumf over Irland

TENNIS: Frederik Løchte Nielsen sikrede søndag Danmark sejren over Irland i Davis Cup i tennis, da han vandt over Peter Bothwell med cifrene 6-1, 6-1.

Der spilles bedst af fem kampe, og Frederik Løchte Nielsens sejr bragte Danmark i front med 3-1.

Til sidst sørgede Søren Hess-Olesen for en dansk 4-1-sejr, da han i søndagens sidste single vandt over Simon Carr med cifrene 2-6, 6-2, 10-8.

Tidligt søndag vandt Thomas Kromann og Frederik Løchte Nielsen herredoublen med 6-4, 6-4 over Samuel Bothwell og Osgar O’Hoisin.

Lørdag vandt Frederik Løchte Nielsen opgørets første single med 6-3, 7-6 over Simon Carr. Derefter tabte Søren Hess-Olesen 7-5, 1-6, 3-6 til Peter Bothwell.

Peter Bothwell er nummer 837 på verdensranglisten, mens Løchte Nielsen er nummer 558, og danskeren havde da også overhånden kampen igennem, hvor ireren ikke kunne stille meget op.

Danskeren fortæller i en pressemeddelelse, at han er godt tilfreds med sit spil.

- Jeg spillede virkelig godt, og jeg havde rigtig meget styr på, hvad jeg skulle forsøge at gøre.

- Jeg kunne mærke, at jeg havde god fornemmelse for bolden og banen, det gjorde, at jeg kom godt fra start og satte mig på ham, siger Frederik Løchte Nielsen

Første sæt blev vundet sikkert med 6-1.

Ireren bed bedre fra sig i andet sæt, hvor spillerne skiftedes til at bryde hinandens serv frem til stillingen 2-1 til danskeren, hvorfra han ikke afgav sit serveparti igen.

Det fortsatte ireren dog med at gøre, og ved stillingen 5-1 i andet sæt kunne Frederik Løchte serve kampen hjem.

Det var Frederik Løchte Nielsens 42. Davis Cup-kamp.

Da han lørdag spillede sin kamp nummer 40, tangerede han den tidligere danske tennisspiller Torben Ulrichs rekord for flest optrædener.

Opgøret mod Irland foregår på hjemmebane i Birkerød, og det bliver spillet i Europa/Afrika gruppe II, som er det tredjehøjeste niveau.

/ritzau/