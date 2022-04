Lønnen mangler stadig, men Jammerbugt-spillerne træner igen

FODBOLD:1. divisionsholdet fra Jammerbugt FC var onsdag tilbage på træningsbanen, selvom flere spillere fortsat mangler at få udbetalt lønnen for marts.

Det fortæller spillende assistenttræner Sead Gavranovic, der samtidig understreger, at der ikke var tale om nogen strejkeaktion, da tirsdagens to træninger blev taget af plakaten.

- Det er lidt blevet fremstillet som om, at spillerne nægtede at træne, men i virkeligheden blev vi enige med klubbens ledelse om at rykke træningen til onsdag, som ellers var en fridag. Så kunne det nemlig passe med, at vi samtidig kunne holde et møde med Spillerforeningen.

- De har oplyst spillerne om deres rettigheder, for der er en del, der ikke har haft så megen kendskab til den slags. Samtidig har de opfordret til, at flere melder sig ind i Spillerforeningen, og det er min fornemmelse, at mange har fulgt den opfordring, siger Sead Gavranovic.

Hos Spillerforeningen fortæller vicedirektør og rådgiver Allan Reese, at man nu har fået overblik over de manglende lønudbetalinger i Jammerbugt FC.

- Vi har sendt et påkrav til klubben, og vi har talt med klubejeren og regner med, at der bliver rettet op på de problemstillinger, der er i klubben, siger han i en pressemeddelelse.

Lønnen skal være udbetalt senest på lørdag - dagen før holdets hjemmekamp mod Esbjerg, hvis ikke Spillerforeningen skal gå videre i sagen.

Indtil da forsøger spillertruppen at holde fokus på fodbolden, selvom betingelserne ikke er optimale.

- Det er vores job at træne og forberede os til kampen på søndag Esbjerg, så det bliver vi nødt til at forholde os til, lyder det fra Sead Gavranovic.

En række lokale kreditorer har ligeledes penge til gode hos Jammerbugt FC, men de vil gerne give klubejer Klaus-Dieter Müller chancen for at betale sit udestående, inden de tyr til en konkursbegæring.