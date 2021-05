Lørdag blev ingen festdag for Thy-kvinder: Fik store klø i Kolding

FODBOLD:FC Thy-Thisted Q gik efter mesterskabsspillets anden sejr, da Kolding var værter for et opgør mellem rækkens nummer seks og tre.

Det startede godt for gæsterne fra Thy, der kom foran og spilmæssigt lagde bedst ud. Kolding-kvinderne fik udlignet kort før pause, og i anden halvleg skete ydmygelserne med jævne mellemrum.

I alt fik Kolding scoret fire gange, mens thyboernes føringsmål ingen betydning fik.

Kolding Q - FC Thy-Thisted Q 4-1 (1-1) Mål: 0-1 Beate Marcussen (12. minut), 1-1 Cecilie Fløe (38. minut), 2-1 Cecilie Fløe (46. minut), 3-1 Stine Baattrup (55. minut), 4-1 Sofie Hornemann (77. minut) VIS MERE

FC Thy-Thisted Q indledte kampen bedst og fik sat sig på tingene med et højt pres i et lige så højt tempo.

Stik imod spil og chancer kom Koldings Stine Baattrup dog frem til en stor mulighed, da hun blev sendt af sted på en friløber. Baattrup snublede og chancen løb således ud i sandet.

Lettere tilfældigt kom Thy-Thisted også frem til en stor mulighed umiddelbart efter. Klumpspil og fejlagtige clearinger gav Rikke Dybdahl god plads, men angriberen fik ikke sendt noget brugbart afsted mod Kolding-målet.

Føringen blev fuldt fortjent en realitet efter Thy-kvindernes næste mulighed. Et indlæg fik lov at gå hele vejen fra Thys venstre side ind bag Kolding-midtstopperne og endte slutteligt hos Beate Marcussen, der blev spillet fri efter et hovedstød. Hun tøvede ikke, og dermed var thyboerne foran.

Det høje presspil fra gæsterne spolerede Koldings muligheder for at kombinere sig gennem kæderne. Konstante dessiner fra Thy-Thisteds cheftræner, Allan Drost, om at sidde tæt på modstanderne blev fulgt uden fejlmarginer.

Kolding blev efterhånden lukket mere ind i kampen, og en udligning var flere gange under opsejling. Det var også lige nøjagtig, hvad der skete syv minutter før pausefløjt.

Cecilie Fløe steg til vejrs på et hjørnespark og sendte et hovedstød ind i nettet uden chance for Maja Bay Østergaard i Thisted-målet.

Kolding fik også bragt sig foran. Det skete kort efter, at anden halvleg var fløjtet i gang. Cecilie Fløe scorede sit andet mål 13 sekunder inde.

Thy-kvinderne skabte flere store muligheder, særligt anført af det storspillende søskendepar, Beate og Agnete Marcussen.

Koldings Stine Baattrup sendte en velfølt afslutning i mål, og så stod der 3-1 til hjemmeholdet, der tog imod på kunstgræsanlægget i Bramdrupdam.

Der var også flere chancer til Kolding, og med 13 minutter tilbage af kampen lukkede og slukkede Sofie Hornemann, såfremt der overhovedet måtte være tvivl om en sejrherre denne lørdag i Bramdrupdam.

Mod kampens slutning truede gæsterne fra Thy flere gange, men det blev aldrig for alvor farligt.

Dermed ender opgøret med noget af en lussing. Kolding Q vinder kampen 4-1 og er nu placeret på tredjepladsen i rækken, mens FC Thy-Thisted Q isoleres på sjettepladsen.