Lokal knægt rasler med sablen hos Aalborg Pirates

AALBORG:Ishockeyklubben Aalborg Pirates har fem udenlandske forwards på holdet i denne sæson, men en af de lokale drenge har vist sig mindst lige så farlig foran mål.

25-årige Jeppe Jul Korsgaard, der bortset fra en kort afstikker til svensk juniorhockey har spillet i Aalborg hele sit liv, har ramt karrierens bedste pointstime.

Med en scoring og en assist i tirsdagens hjemmesejr over Rungsted Seier Capital er han oppe på 33 point i sæsonen. Det er ny personlig grundspilsrekord, og han er desuden godt på vej til at slå sin sæsontotal.

- Tingene falder nok lidt mere ud til min fordel i denne sæson. Pucken havner de rigtige steder, og så har jeg haft to rigtig gode kædekammerater i Julian (Jakobsen, red.) og Kabanov (Kirill, red.) til at supplere mig, fortæller Jeppe Jul Korsgaard, der succesen til trods ikke svæver rundt på en lyserød sky.

Pointslugerne hos Aalborg Pirates Trevor Gooch: 41 point (20 mål og 21 assists)

Julian Jakobsen: 39 point (16 mål og 23 assists)

Kirill Kabanov: 38 point (9 mål og 29 assists)

Tobias Ladehoff: 35 point (10 mål og 25 assists)

Jeppe Jul Korsgaard: 33 point (16 mål og 17 assists) VIS MERE

- Jeg forsøger at holde benene på isen, for hvis det stiger mig til hovedet, så ved jeg, at det ikke fungerer. Jeg skal bare fortsætte som hidtil, fastslår han.

Grundspillet i Metal Ligaen nærmer sig nu sin afslutning, og de forsvarende DM-guldvindere fra Aalborg Pirates holder sig indtil videre på førstepladsen. Spillet tirsdag mod Rungsted var dog af varierende kvalitet.

- Vi kørte også med nye kæder over det meste af linjen, og de tre point var det vigtigste. Men selvfølgelig skal vi forsøge at hæve niveauet hele vejen frem mod slutspillet, siger Jeppe Jul Korsgaard.

Aalborg Pirates kæmper med Herning om førstepladsen, og det bliver enten Rungsted eller Frederikshavn, der venter i slutspillet. Uanset hvem modstanderen bliver i kvartfinalen, kan de dog bare komme an.

- Transportmæssigt er det selvfølgelig skønnest med en tur til Frederikshavn, men sidste år måtte vi forbi København to gange på vej mod guldet, og man må tage den vej, der byder sig. Hvis man kan stå med guldhjelmen til sidst, og det vil vi jo gerne, så skal man slå dem alle, fastslår Jeppe Jul Korsgaard.