Lokal OL-svømmer jagter guld ved DM

THISTED:Hun er Thisted Svømmeklubs eneste kvindelige islæt ved de danske mesterskaber i svømning, men til gengæld er det hende, forventningerne knytter sig til.

Den lokale svømmestjerne Karoline Sørensen er nemlig blandt de absolutte guldfavoritter på to distancer i disciplinen rygcrawl.

Svømmeklubbens elitetræner Mads Bjørn Hansen fortæller, at Karoline Sørensen har tre mål. Dels skal hun gerne blive dansk mester i 100 og 200 meter rygcrawl og som en sidegvinst kvalificere sig til europamesterskaberne, som afvikles i Rom i august.

Fem mandlige svømmere fra Thisted Svømmeklub gør Karoline Sørensen selskab ved DM, der afvikles fra torsdag til søndag i Nørresundby.

Det er Asger Mathiasen, Kristian Kjær, Mads Sander Andersen, Sebastian Jørgensen og Viktor Enevold Sørensen.

For herresvømmerne handler det om at sætte personlige rekorder og endvidere at kvalificere sig til enten en A, B eller C-finale.

Blandt herresvømmerne fra Thisted mangler den hurtige rygcrawler Mads Kloster, som er stoppet og som efter sommerferien forlader Thisted for at læse i Aarhus.