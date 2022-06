Lokal ros til DM-rute: - Den vil vi gerne køre igen

AALBORG:Håbet var, at det lokale cykelhold Team Sparekassen Danmark Aalborg kunne snige sig med i et morgenudbrud, da DM i landevejscykling skulle afgøres i Aalborg.

Der var ikke de store forhåbninger om et topresultat på målstregen for det lokale cykelhold, men man ville gerne ud at vise farverne i et udbrud. Sådan kom det ikke til at gå. Da udbruddet endelig slap afsted, var det seks stærke ryttere, der blandt andet talte den senere danske mester Alexander Kamp.

- Håbet var, at et større udbrud ville køre fra morgenstunden, hvor vi kunne få en eller to med, men det var ikke vores dag, konstaterer Mads Hardahl, sportsdirektør hos Team Sparekassen Danmark Aalborg.

- Vi forsøgte at investere mange kræfter i at komme med i et tidligt udbrud. Da det så ikke lykkedes, så sadlede vi om og forsøgte at sidde godt i feltet, så vores bedste folk kunne køre med i feltet, når vi skulle ud på de mindre omgange i Aalborg, forklarer Mads Hardahl.

Heller ikke den nye plan lykkedes for nordjyderne, der havde håbet, at William Wisholm og Dennis Lock kunne sidde med i feltet indtil målstregen. De udgik dog begge med to omgange tilbage af et løb, som blev påvirket af et kraftigt regnvejr mod slutningen af løbet.

- Den sørgelige sandhed er, at vi ikke havde nogen, der gennemførte løbet. Vi må bare konstatere, at det ikke var vores dag i dag. Vi vidste godt, at et fint resultat ville kræve, at vi havde en rytter med diamanter i benene, og det havde vi bare ikke, siger Mads Hardahl.

Ligeså skuffende præstationerne var for Team Sparekassen Danmark Aalborg, ligeså positivt var indtrykket af selve DM-ruten, der sluttede på Vesterbro, men havde sine dramatiske højdepunkter.

Stigninger på Skovbakkevej og Nordtoften skabte en spektakulær DM-finale, da rytterne skulle op ad de to bakker hele syv gange.

- Det var en fantastisk fed rute, som de havde sat sammen. Der var mange mennesker langs ruten, og det har i det hele taget været en fed oplevelse for os at være en del af det her DM-arrangement, siger Mads Hardahl, der har et stort ønske til løbsarrangørerne, der også skal planlægge næste års rute, som igen skal køres i Aalborg.

- Det må meget gerne være samme rute, som vi kører til næste år, for det var en fantastisk rute. Den vil vi gerne køre igen. Der skal måske rettes lidt til, men ellers er den rute skabt til godt cykelløb, siger Mads Hardahl.