Lokal sportsdirektør havde ondt af Vingegaard: - Ufatteligt han blev ved med at køre

AALBORG:Den nationale cykel-rus, som Jonas Vingegaard, Mads Pedersen og Magnus Cort har skabt i de seneste uger, er i den grad blevet noteret hos Mads Hardahl, der er sportsdirektør på det lokale DCU-hold Team Sparekassen Danmark Aalborg.

- Det er spændende at se, hvad det her kommer til at betyde for dansk cykling i de kommende år. Antallet af ungdomsryttere har været faldende i kølvandet på corona, så vi kan håbe, at det her kan være et vendepunkt, for det her er helt vildt fantastisk at følge, siger Mads Hardahl.

Han er selv tidligere cykelrytter. Det samme er hans lillebror, og han er samme årgang som Jonas Vingegaard, hvilket har givet Mads Hardahl et meget indgående kendskab til de udfordringer, som Tour-helten fra Hillerslev måtte gennemleve i sine første år som cykelrytter.

- Jonas og min bror var altid de første til at blive sat fra feltet, når de kørte. Det var hver gang, og jeg kan huske, at jeg tænkte, det var ufatteligt, at han blev ved med at køre. Det kunne ikke passe, at han bare blev ved, men det gjorde han heldigvis, siger Mads Hardahl.

Den lokale sportsdirektør kan rent faktisk bruge historien om Jonas Vingegaard, når han skal ud at rekruttere ryttere til sit hold.

- Det er helt vildt, at Jonas begyndte sin seniortid i C-klassen. I forhold til de ryttere, vi kan hente ind på holdet, så er det en meget vigtig fortælling. Vi får nemlig ikke de bedste juniorryttere, når de skal finde et seniorhold. Jonas' vej til toppen viser bare, at du sagtens kan komme fra baghjul og ikke behøver at have været en verdensklasse-junior for at lykkes på seniorplan, siger Mads Hardahl.

Der skal ske noget

Dansk cykelsport er lige nu inde i en guldalder, der er ved at give de glade 90ere baghjul. Det er nemlig helt vildt, som de danske ryttere gør sig gældende i toppen af sporten. De mange resultater og ikke mindst den interesse, som Tour-starten i Danmark, bør skabe, kommer på et kærkomment tidspunkt. Det er nemlig langt fra givet, at dansk cykelsport kan opretholde det enormt høje niveau.

- Lige nu må vi bare sige, at det peaker for dansk cykling. Lige nu ser vi en række ryttere komme op og dominere i verdenstoppen, som vi havde håbet på, at de ville gøre, da de brød igennem for fire-fem år siden. Det er helt unikt, men hvis det på den lange bane skal opretholdes, så skal der til at ske noget med vores medlemsantal, ellers bliver det meget svært, siger Mads Hardahl.

- Derfor må vi også bare sige, at den nuværende succes kan vise sig at blive meget afgørende for dansk cyklings fremtid, siger Mads Hardahl, der håber på, at den nuværende interesse for cykelsport kan få en lokal effekt.

- Jeg håber, at det vil have den effekt, at vi for eksempel kan få flere sponsorer, fordi interessen er øget. Dansk elitecykling har haft trænge kår de seneste år, hvor vi har fået færre danske kontinentalhold, og generelt bliver der kørt med mindre budgetter i dansk cykling. Den udvikling skal vi også meget gerne have vendt, fordi det er altafgørende for vores talentudvikling, at vi har de her hold, som danske talenter kan køre for, siger Mads Hardahl.