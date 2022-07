Lokal surfer fører VM inden finale på hjemmebane

SPANIEN: Efter en uges sejlads på Gran Canaria fører 16-årige Tobias Bjørnaa fra Klitmøller VM i Windsurfing.

Ugen startede stille med ventetid og hedebølge, men den sædvanlige kuling kom tilbage, og fiskerlejet Pozo Izquierdo leverede perfekte forhold til U17-drengene.

Kampen blev hård og spændende med høje hop og fin wave riding. Tobias Bjørnaa kom sejrrig ud på toppen efter stabil og taktisk sejlads, og han ligger nu foran sidste års VM-vinder Anton Richter fra Kiel, mens spanieren Carlos Kiefer Quintana indtager tredjepladsen.

Det samlede VM for juniorer bliver afgjort til september, hvor anden afdeling skal sejles i Klitmøller, Tobias Bjørnaas hjemmebane. Den unge surfer håber at tage den samlede sejr og på den måde gentage succesen fra 2019, hvor han vand VM for U13.

PWA Windsurf World Tour en en stævnerække, hvor verdens bedste mødes i flere forskellige lande, og hvor der til sidst kåres verdensmestre i de forskellige klasser. "Wave Windsurfing" er en opvisningsdisciplin, hvor man konkurrerer om at lave de højeste og bedste spring på vandet.