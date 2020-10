Lokalbrag i Jetsmark: Rækkens bedste forsvar mod rækkens bedste angreb

FODBOLD:Lokalopgør har altid noget særligt over sig, og når det samtidig er to ekstremt formstærke hold, der står overfor hinanden, så kan det næsten kun blive interessant.

Sådan er det i Jetsmark fredag aften, når Jammerbugt FC tager imod Thisted FC - Jammerbugt topper rækken med maksimumpoint efter fem kampe, mens Thisted indtager tredjepladsen. Og samtidig har Jammerbugt rækkens bedste offensiv, mens Thisted råder over den bedste defensiv.

- Jeg håber da virkelig, at det er offensiven, der trækker det længste strå. Men jeg har stor respekt for det arbejde, de har gjort i Thisted. De står solidt, og de er farlige på dødbolde og på omstillinger, så det er absolut et hold, vi skal passe på, siger Jammerbugt-træner Bo Zinck.

- Det er et lokalopgør, og jeg kan godt forestille mig, at Thisted godt kunne tænke sig at gøre det til en kaoskamp. Og det skal vi passe på med og hele tiden sørge for, at kampen former sig, som vi gerne vil have den. Så vi kan sætte de ting i scene, som vi er gode til, siger Bo Zinck.

I den modsatte lejr glæder man sig lige så meget - særligt efter en stærk sejr over Aarhus Fremad i sidste weekend.

- Vi føler, at vi er klar. Vi har set det video, vi skal, og har fået finpudset tingene. Jammerbugt har været virkelig gode offensivt, men vi synes også, vi har set, at de er til at tale med den anden vej. Senest havde Sydvest jo en gigantisk chance i overtiden for at udligne. Så vi tror bestemt på vores muligheder, siger træner Bo Thomsen.

- Vi skal naturligvis sørge for at stå solidt og holde dem fra fadet. Og netop den del af spillet har vi været virkelig gode til. Bedre end vi har været før i min tid i klubben. Og selv om de har et mere erfarent hold, end vi har, så får vi mere og mere erfaring på det her niveau, så jeg tror, det bliver et helt lige opgør. Vi har et par spillere, der må sidde ude, men vi føler også, at vi efterhånden har fået en bred trup over hele linjen, siger han.

Bo Zinck kan fortsat ikke råde over nytilgangen Andreas Bruhn.

- Det bliver et langsomt forløb, hvor han skal træne godt og så køres op igennem Jyllandsserieholdet. Men lige nu går det hurtigt, siger han.