Lokale flokkes om gammelt rivalopgør: - De kæmper til sidste blodsdråbe

JETSMARK:Det har i knap 50 år været et drabeligt møde, når Aabybro IF har stået over for Jetsmark IF. Men det har i den tid været den grønblusede naboklubs andethold, som Aabybro kæmpede for at slå. Fredag rammer forholdet mellem de to naboklubber i Jammerbugt Kommune et nyt niveau.

Efter 2. divisionsklubben Jammerbugt FC's konkurs er det bedste hold under Jetsmark IF's licens nemlig klubbens jyllandsseriehold, som i år deler række med netop Aabybro IF. Det betyder meget for egnens to klubber, der ikke har meget mere end en håndfuld marker mellem sig på omfartsvejen mellem Pandrup og Aabybro.

- De gamle Aabybro-folk har haft et anstrengt forhold til Jetsmark. Det stammer nok fra, at Jetsmark gik enegang og gik efter at blive et divisionshold. Der gik de og kiggede efter andre klubbers spillere, og det blev folk sure over. Men det har vi lagt bag os, og vi kan ikke gå op i, hvad der skete for så mange år siden, fortæller formand i Aabybro IF's fodboldafdeling, Hans Arne Lillien Pedersen.

Det er kun anden gang, at hans klub er oppe i Jyllandsserien i den nuværende struktur, og dermed står de fortsat som lillebror i opgøret mod Jetsmark, der også havde et jyllandsseriehold under det konkursramte Jammerbugt FC i 2. division. I bredden er Aabybro til gengæld blevet den største af de to klubber.

Muligheden for at bryste sig som kommunens bedste hold giver alligevel lidt til spændingen.

- Vi har et meget ungt hold, og de skal nok gøre, hvad det kan, for at vinde. Men spillerne har ikke den rutine, som Jetsmark har. Det vigtigste for os er heller ikke at spille i divisionerne eller Danmarksserien. Vi skal være en god breddeklub, hvor vi spiller god fodbold. Men når det er sagt, gør vi jo alt for at vinde, fortæller formanden.

Kamp til sidste blodsdråbe

Hans ditto i Jetsmark IF, Bøje Lundtoft, forventer, at naboerne kommer blæsende, når de får en sjælden mulighed for at stå direkte over for rivalerne i en kamp mellem to førstehold. Det står uvist for de nuværende klubfolk, om det er sket i den yngre af klubberne, Jetsmarks historie. De grønblusede har nemlig ligget i en højere række end Aabybro i stort set alle år efter fusionen mellem Kaas IF og Pandrup BK i 1974 - for knap 50 år siden.

- Det bliver sjovt og spændende. Det er nok sjovere i Aabybro end Jetsmark af naturlige årsager. Men det er på ingen måde en kamp, som vi bare vinder. Vi ved godt, at de vil gøre alt for at få håneretten, og det vil vi sådan set også. Vi har på en måde alt at tabe her, eftersom de er oprykkere. Vi skal forvente, at Aabybro kæmper til sidste blodsdråbe, siger Jetsmark-formanden.

Siden det forfejlede ejerskab og den efterfølgende konkurs i overbygningen har moderklubben arbejdet på at samle de lokale erhvervsfolk omkring det tilbageværende førstehold i Jyllandsserien. Det har givet pote, og dermed bliver det med en fyldt VIP-lounge, at Jetsmark tager imod Aabybro.

- Vi forventer fuldt hus og rammer nok de 100 til spisning. Det eneste ærgerlige er, at baneforholdene ikke er helt klar, så vi ved ikke, om vi kan spille på stadion eller oppe på kunstgræsbanen. Det havde været skønnere at byde dem velkommen en fredag med grønt græs og høj sol, siger Bøje Lundtoft.

Tilskuere kommer Aabybro IF også med. Hans Arne Lillien Pedersen forventer nemlig at kunne matche hjemmeholdets tilskuere. Dermed kan der meget vel komme flere tilskuere til jyllandsserieopgøret, end divisionsholdet på samme stadion var vant til.

- Vi har altid mange tilskuere med. Jeg tror i hvert fald, at der kommer 150 Aabybro-folk. Det bliver interessant at se, hvad sådan et naboopgør kan trække, men der skal nok komme en del, forsikrer Aabybro-formanden.

Mere samarbejde end strid

Selvom mange dommere har haft deres hyr med opgørene mellem Aabybro og Jetsmark i serierne, er det dog en ny tid, som klubberne mødes i.

Forholdet er således lidt mere afslappet, og begge parter forventer, at det giver et positivt pust, at mandskaberne kender hinanden på kryds og tværs, og at mange har spillet på hold sammen gennem tiden.

- Tilbage i dagene har der været mere had, end der er nu. Verden bliver jo større og større. Tilbage i halvfemserne var fodbold anderledes, og man var i sin klub hele livet. I dag er det mere mobile spillere, der har spillet på kryds og tværs af hinanden, siger Bøje Lundtoft.

Klubfolkene kender også hinanden fra et lokalt samarbejde på tværs af fodboldklubberne i Jammerbugt Kommune. De mødes nogle gange om året for at udvikle sporten på tværs. Det var utænkeligt for 10 år siden, mener Hans Arne Lillien Pedersen.

- Vi har generelt fået et stærkere samarbejde i Jammerbugt, hvor det handler mere om, at vi alle kan stille hold. Mange af vores spillere har også haft deres ungdom i Jetsmark, og da de blev seniorer og ikke kunne komme på divisionsholdet, søgte de hjem igen. Folk kender hinanden, siger han.

Hos Jetsmark IF er der fortsat et markant præg fra divisionsdagene i form af en lille gruppe spillere. Særligt Nikolaj Lyngø, som ellers forlod Jammerbugt FC til fordel for Gug, har sat et stort præg på det nuværende jyllandsseriehold, som han er vendt tilbage til. Ligeledes hjemvendte Søren Vendelbo Pedersen har som sin midtstopperkollega spillet både 2. division og 1. division på selvsamme anlæg, som holdene nu mødes på.

I Aabybro er der også hevet forstærkninger ind til sæsonen. Andreas Østergaard er kommet til fra Nørresundby, hvor han har spillet i Danmarksserien. Kasper Emil Kristensen er ligeledes kommet til klubben med erfaring fra den højeste serie forud for denne sæson.

Jetsmark IF tager imod Aabybro IF i Jyllandsserien fredag klokken 19 på Jetsmark Stadion.