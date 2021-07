Lokale golfspillere klar til EM-finale

GOLF:I disse dage er der EM for hold i hulspil, hvor de bedste danske amatørgolfere er i Spanien for at dyste.

Det går ret godt for de danske mænd, der fredag lykkedes med det, som det danske fodboldlandshold ikke formåede; at vinde en EM-semifinale.

For golflandsholdets vedkommende gik det ud over Belgien, der blev besejret 4-3 efter et i mange mathcer lige opgør.

Danmark, der er anført af den nykårede europamester Christoffer Bring formåede at hive en finaleplads hjem med mindst mulig margin. Christoffer Bring viste vejen ved at vinde både sin foursome og single. Først sammen med Søren Lind i foursome, og siden smadrede han sin belgiske modstander ved at være oppe med seks huller, da der blot resterede fire at spille. En på alle måder suveræn præstation. Næsten ligeså suveræn var Brønderslev-spilleren Frederik Kjettrup, der vandt sin single ved at være oppe med fem huller med blot tre huller tilbage at spille.

Helt så godt gik det ikke for Aalborg-spilleren Hamish Brown, der endte med at tabe sin match med fire og tre. Altså et ret klart nederlag.

I finalen venter Spanien, der besejrede de spanske værter efter en ligeså tæt match, som den det danske hold havde mod Belgien i sin semifinale.