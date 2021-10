Lokalopgør er en familiefejde for Vendsyssel-spiller

FODBOLD:For Vendsyssel FF’s Lasse Steffensen er det langt fra en kamp som alle de andre, der venter, når det i eftermiddag gælder hjemmekampen mod Jammerbugt FC.

Inden skiftet til Vendsyssel FF for to år siden havde nu 25-årige Steffensen ikke spillet for andre end Jammerbugt, hvor faren Jan har en fortid som anfører, og hvor søsteren Line nu er ansat som drifts- og eventchef.

- Der er en masse på spil for mig, må man sige. Det bliver helt sikkert specielt at møde Jammerbugt i en betydende kamp. Vi har spillet nogle træningskampe mod dem, men jeg har aldrig spillet en kamp om point mod Jammerbugt.

- Jeg kender nærmest alle i den anden lejr, men jeg forventer ikke, at der bliver givet ved dørene. Begge mandskaber kommer til at kæmpe for hver en meter, forudser Lasse Steffensen.

Da han i 2019 skiftede fra Jammerbugt FC til Vendsyssel FF, var det som forsvarsspiller, men i den forgangne sæson blev han undervejs omskolet til angriber.

Det er også den position, han har indtaget i denne sæson, hvor det indtil videre er blevet til to mål i Nordicbet Ligaen og to mål i pokalturneringen.

- Det har været en lidt blandet sæsonstart. Jeg har lavet nogle mål, men jeg ville gerne have lavet flere. Jeg har forsøgt at hjælpe holdet så godt, jeg kan, men når nu sejrene er udeblevet, må jeg også kigge indad, erkender Lasse Steffensen.

Selv om positionen på banen er den samme som i foråret, er det til gengæld en omvæltning, at cheftræneren nu hedder Henrik Pedersen og ikke Michael Schjønberg.

- Det er noget anderledes. Henrik forventer meget mere, og det er klart hårdere at spille angriber nu, end det var i foråret, men jeg tager hver dag som en spændende læringsdag, siger Lasse Steffensen.

Efter ni kampe har Steffensen og holdkammeraterne stadig sæsonens første sejr til gode, men kristestemningen er endnu ikke trængt ind på klubbens træningsanlæg i Vrå.

- Jeg synes stemningen er god. Vi har en fornemmelse af, at det snart vender, men vi ved godt, at det ikke sker af sig selv. Der er en god tro på tingene, siger Lasse Steffensen, der ekender, at Vendsyssel FF må påtage sig favoritværdigheden.

- Når man sammenligner vores setup med Jammerbugts, skal vi påtage os favoritværdigheden, selv om de har flere point. Folk forventer, at vi vinder, og det skal vi bevise, at vi kan leve op til, siger Lasse Steffensen.