Lokalt håndboldbrag endte som en ægte gyser

HÅNDBOLD:Der var dømt uofficielt nordjysk mesterskab i kvindehåndbold, da EH Aalborg var vært for en match mod rivalen Vendsyssel Håndbold.

Hvad kampen manglede i tilskuertilstrømning var der til gengæld i underholdningsværdi. De to nordjyske 1. divisionshold har begge haft en sæson, som indtil videre har været præget af skader og deraf indskrænkede ressourcer. Til torsdagens kamp var der ved at være fyldt ud på EH Aalborgs holdkort, mens man fortsat kan holde en coronavenlig afstand på Vendsyssels udskiftningsbænk, uden det skaber pladsproblemer.

Det var EH Aalborg, der havde revanche til gode efter en ordentlig afklapsning i sæsonens første møde mellem de to nordjyske hold. Allan Heines tropper åbnede også kampen bedst. Der var fart i fødderne hos Line Berggren og Sandra Erlingsdottir, der havde gode arbejdsbetingelser i kampens indledning.

Vendsyssel Håndbold har imidlertid et par store profiler i Mette Brandt og Christina Pedersen. Særligt sidstnævnte scorede mål med en frekvens, der i ”gamle dage” ville have afstedkommet en mandsopdækning af hende.

Både før og efter pausen var EH Aalborg i front med tre mål, men som en anden korkprop blev Vendsyssel Håndbold ved med at komme op til overfladen igen. I store dele af anden halvleg var det faktisk gæsterne, der førte an på måltavlen, men med cirka fem minutter tilbage af kampen fik EH Aalborg vendt momentum, og så måtte Vendsyssel-træner Olivera Kecman ty til tydelig tale i en medrivende og gyseragtig slutfase. Pendulet svingede nærmest fra angreb til angreb. I det ene sekund var det EH Aalborg, der lignede en vinder. Sekunder senere var det Vendsyssel med fordel. Til slut var det EH Aalborg, der lignede vandt, da Mille Eisenhardt med et uimodståeligt gennembrud gjorde det til 31-30. Vendsyssel havde dog chancen til at udligne, men i stedet blev bolden smidt væk med få sekunder tilbage, og så var der ellers jubelscener blandt Aalborg-spillerne, som om de havde sikret sig oprykning til ligaen. Det har man ikke helt, men med sejren er der stadig gode muligheder for, at EH Aalborg kan sikre sig plads i kval-spillet til ligaen.

- Det var jo små detaljer, der endte med at blive afgørende. Der var et par gange, hvor vi havde momentum, men hver gang formåede Vendsyssel at komme tilbage. Jeg må bare sige, at de er virkelig dygtige til at spille den form for håndbold. Olivera Kecman har fået sat det her godt sammen for dem, så defensivt fik vi aldrig helt løst dem, siger Allan Heine.

Vendsyssels altoverskyggende profil Christina Pedersen kunne efterfølgende høre Aalborg-spillerne synge sejrssangen gentagne gange, hvilket ikke just hjalp på humøret.

- Det er da irriterende, men det var en tæt kamp, som vi ligeså godt kunne have vundet. Det var småting, der skulle være gået vores vej, men vi fik da vist, at vi kan være med trods skader, siger Christina Pedersen.