Louati skal sænke FCN: Se Hobro-opstillingen til søndagens kamp

FODBOLD:Hobro IK har hårdt brug for en sejr efter en ikke alt for god periode i Superligaen, og holdet får chancen for at gøre noget ved det i søndagens tidlige superligakamp, hvor FC Nordsjælland kommer på besøg på DS Arena.

Efter sejren til Horsens lørdag, så er der nemlig kommet hul over Hobro i tabellen, og det er nu, at holdet skal med.

Til kampen må holdet undvære midtbanespilleren Mikkel M. Pedersen, der ellers har spillet fuld tid i Superligaen i denne sæson, men han er ude med karantæne. Som ventet erstattes han dog af amerikanske Christian Cappis, der tager pladsen ved siden af anfører Jonas Brix-Damborg.

I front fortsætter man med at have tiltro til duoen med Pål Alexander Kirkevold og Imed Louati.

Træner Peter Sørensen har valgt følgende 11 til dagens kamp.

Hos FC Nordsjælland har træner Flemming Pedersen valgt disse 11 spillere.

Når kampen går i gang, så kan du følge den i livebloggen herunder: