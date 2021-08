Louka Prip er lykkelig for sit AaB-skifte: - Jeg nyder det hver dag

FODBOLD:Louka Prip skiftede forud for denne superligasæson AC Horsens ud med AaB, og det har den 24-årige sjællænder ikke haft grund til at fortryde.

Prip er øjeblikkeligt blevet en fremtrædende spiller på AaB-holdet, og det var han igen mandag, da nordjyderne vandt med 1-0 på udebane over Vejle.

- Det har været helt fantastisk at komme til AaB. Jeg er kommet godt ind i gruppen, og jeg synes også, at jeg er faldet ret hurtigt ind i spillet, og så prøver jeg bare at bidrage med de ting, jeg kan.

- Al respekt for Horsens, for jeg havde en dejlig tid der, men spillet passer mig bare bedre i AaB. Alle vil spille hurtigt og langs jorden, så jeg nyder hver dag, at jeg er kommet hertil, siger Louka Prip.

AaB's hurtige spil langs jorden havde Vejle også svært ved at dæmme op for i særligt første halvleg af mandagens kamp, hvor nordjyderne dominerede totalt.

- Det var helt fantastisk i første halvleg. Jeg har i hvert fald aldrig spillet på et hold, der har spillet så godt. Vi kreerede masser af chancer, og jeg selv fik jo så mange muligheder, som jeg normalt er to kampe om at få. Jeg skulle have scoret, men det kommer, siger Louka Prip, der i de seneste to kampe er blevet brugt som den ene halvdel af en angrebsduo med serbiske Milan Makaric.

- Den rolle passede mig rigtig godt i dag. Jeg var blevet lagt ud i højre side, og det passer godt til mig at kunne trække ind i banen til mit venstre ben og så enten skyde på mål eller spille en holdkammerat i dybden.

- Efter i dag tror jeg, at jeg må sige, at det er min favoritposition, men jeg kan også spille andre pladser, så hvor jeg spiller, er ikke så afgørende for mig. Jeg synes også, at det er vigtigt, at jeg kan dække andre pladser, siger Louka Prip, der efter sin første tid i AaB også kun har lutter roser tilovers for cheftræner Martí Cifuentes.

- Han er rigtig dygtig taktisk, og han er god til at sætte os op og instruere os i, hvor man skal stå. Han gør det meget nemt for mig, så jeg er rigtig glad for at have fået ham som træner, siger Louka Prip.

Hold dig opdateret om AaB – Tilmeld dig vores nyhedsbrev om AaB lige her