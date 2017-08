Lucas: Jeg mistede tilliden til putteren

GOLF: Det var en noget ærgerlig Lucas Bjerregaard, der kom i klubhuset ved European Tour golfturneringen Made In Denmark i Gatten fredag aften.

Ovenpå førstedagens fine runde torsdag i fem under par, havde nordjyden det noget sværere fredag, hvor en til tider heftig vind blæste over golfhullerne i Gatten

- Der var noget sværere betingelser i dag. Vi havde slet ikke de samme muligheder for at skyde lavt. Det kan man også se på scoreboardet. Det var lidt mere en kamp at holde bolden i spil. Vinden drillede mig meget specielt, når jeg puttede, forklarede Lucas Bjerregaard kort efter fredagens runde.

- Det var en blanding af vind og langsommere greens på grund af blæsten, som generede mig. Det havde jeg svært ved at vænne mig til, lød det fra nordjyden.

Håber på bedre vejr

Det betød, at med en del puts med hældning fik nordjyden ikke fart nok på sine puts, og så rullede bolden ganske enkelt ikke i hul.

- Det satte sig lidt i mig til sidst, så jeg mistede lidt af min selvtillid med putteren, og det kostede nogle slag, forklarede Lucas Bjerregaard, der måtte indelvere et scorekort med tre birdies, men fire bogeys.

Nu håber nordjyden på bedre vejr lørdag og søndag, og så er planen fortsat at hold sig til i toppen, så han kan spille med, hvor det er sjovt på de sidste ni huller søndag.