Lucas Andersen efter Aalborg-nederlag: -Det stinker

ISHOCKEY:Frederikshavn White Hawks tabte knebent med 2-1 til lokalrivalerne fra Aalborg, da de tørnede sammen i Gigantium fredag aften.

Lucas Andersen blev udeholdets eneste målscorer i kampen, og selvom et mål altid gør godt, så betød scoringen ikke så meget for Frederikshavn-spilleren efter kampens nederlag.

- Det stinker at tabe til Aalborg, konstaterer han kort.

- De kommer hårdere ud end os, og vi hænger efter i starten. De har overtaget i kampen, men jeg synes vi står godt defensivt imod. Og så er det svært at vinde, når vi ikke scorer på vores chancer, forklarer han.

Selvom nederlaget gjorde ondt på målscoren, så er der kun en vej for ham og klubben, og det er frem.

- Vi har en fridag dagen efter kampen, så nu skal vi hjem at slappe af, og så skal vi bare i gang med at forberede os til den næste kamp igen, fortæller Lucas Andersen.

Indtil videre har Frederikshavnerne kun spillede udekampe i sæsonen, hvilket den næste kamp ligeledes er, når man drager til Esbjerg. Derfor ser Lucas Andersen også særligt frem til, at holdet igen - og for første gang i sæsonen - kan løbe på egen is.

- Vi glæder og til at spille hjemme igen. Det er nogle lange ture vi skal på fra Frederikshavn, så det bliver dejligt at kunne være hjemme og spille foran vores fans igen, understreger han.