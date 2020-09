Lucas Andersen efter klø: Jeg prøver at presse mig selv

FODBOLD:Lucas Andersen spillede de første 45 minutter, da AaB mandag mødte Randers FC på hjemmebane i Reserveligaen. Et opgør, som gæsterne vandt hele 4-0 - efter 1-0 ved pausen.

Selvom AaB først for alvor faldt sammen som hold, efter at Lucas Andersen var gået ud, formåede AaB-anføreren dog heller ikke at gøre nogen forskel, da han var på banen.

- Vi manglede lige den sidste kvalitet i at få skabt nogle flere chancer, mens vi ikke helt havde styr på Randers' dybdebolde. Det var også den måde, de fik straffespark på, forklarer Lucas Andersen om gæsternes føringsmål.

Fysisk er AaB-profilen i klar fremgang efter den fiberskade, der ramte ham i sommerens pokalfinale. Han spillede 20 minutter af søndagens superligakamp mod SønderjyskE og følte sig stadig frisk til 45 minutters indsats dagen derpå.

- Det var fint at få lidt flere minutter i benene. Det føles fint, så jeg prøver at presse mig selv til at yde det maksimale og få tilbagelagt en masse meter og højintense løb. Så kommer spillet med bolden også stille og roligt, mener Lucas Andersen.

Hvor mange minutter han kan spille på søndag, hvor AGF kommer på besøg på Aalborg Portland Park i Superligaen, tør han dog ikke spå om.

- Det er op til trænerne, men jeg føler mig klar til at give den en tand mere end de 45 minutter, det blev til i dag, slutter Lucas Andersen.

Se billederne fra mandagens kamp:

Galleri - Tryk og se alle billederne.