Lucas Andersen giver flot afskedssalut til Cifuentes og har et klart ønske i forhold til en afløser

FODBOLD:AaB-spillerne trænede på livet løs i kølvandet på nyheden om Martí Cifuentes' snarlige skifte til Hammarby. Blandt dem anfører Lucas Andersen, der er godt på vej tilbage fra en knæskade.

Andersen har igennem det seneste år været en varm fortaler for Cifuentes' måde at gøre tingene på, så det ærgrer ham, at han nu skal have ny træner, men omvendt er der også overskud til at rose sin snart tidligere chef.

- Martí går ud af fordøren, for han har gjort det rigtig godt. Det er også derfor, at det er ærgerligt, at han ikke skal være i klubben mere. Martí har gjort et fantastisk stykke arbejde. Han har været ekstremt ambitiøs, hvilket har været med til at rykke hele klubben og os som spillertrup i forhold til spillestil og kultur, siger AaB-kaptajn Lucas Andersen.

Det har været tydeligt, at CIfuentes har stillet enorme krav til sine spillere, og de krav og ambitioner kommer Lucas Andersen til at savne.

- Han er en meget krævende træner, men han har bragt et internationalt snit med sig i forhold til kravene. Det siger sig selv, at jeg er meget ærgerlig, for jeg havde set frem til at arbejde sammen med Martí i noget tid.

Netop samarbejdet med Martí CIfuentes har Lucas Andersen sat stor pris på. Et samarbejde der givet havde været endnu mere frugtbart for alle parter, hvis ikke Lucas Andersen havde siddet ude med en skade i store dele af tiden under Cifuentes.

- Det ærgrer mig 100 procent, at jeg har været skadet, så jeg ikke har fået lov til at arbejde tættere sammen med ham og være en del af den succes, som der har været. Hans arbejdsmoral og måden han gør tingene på, har passet mig rigtig godt. De kampe og træninger, jeg har haft med ham, har været super gode, og jeg er sikker på, at han nok skal blive en gevinst for Hammarby, siger Lucas Andersen.

At AaB nu skal ud at have ny træner igen er ikke noget, som Lucas Andersen til at sove dårligere om natten. Omskiftelige arbejdsforhold er en præmis i den branche, som han er en del af.

- Det er sådan fodboldens verden er. Sådan har det også været i de andre klubber, jeg har været i. Nogle steder hyppigere end andre, men vi er omstillingsparate som fodboldspillere, og det er et vilkår. Vi ved aldrig, hvad der sker i et transfervindue, og nu må vi bare rykke sammen i bussen, så alle yder deres optimale, frem til vi har en ny træner på plads, siger Lucas Andersen.

For Lucas Andersen er det vigtigt, at AaB fastholder den gode udvikling, man har været inde i, mens Martí Cifuentes har været cheftræner. Derfor er der også et håb om en bestemt trænertype til det ledige job fra Lucas Andersens side.

- Vi skal holde fast i de ting, som Martí har implementeret i klubben. Det har ikke bare været et quick fix af resultatorienteret fodbold. Vi har arbejdet med noget dybere. Det er fair at sige, at han efterlader AaB et bedre sted.

- Jeg tror og håber, at AaB tænker i den samme retning i forhold til en ny træner, så vi ikke får en total modsætning til Martí. Jeg tænker, det bliver noget i samme spor. Vi skal også huske på, at der er mange, som får en ny chance med en ny træner. Det giver nye muligheder for at bevise sig. Jeg tror på, at vi nok skal finde en træner med samme høje ambitionsniveau, så vi kan arbejde videre i det her spor og levere gode resultater, siger Lucas Andersen.

