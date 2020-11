Lucas Andersen mærker fremgang: Skal være kampafgørende hver gang

FODBOLD:Det blev kun til det ene point for AaB, da de lørdag gæstede de danske mestre fra FC Midtjylland. Selvom AaB i anden halvleg havde optræk til en del store chancer, blev for mange muligheder sløset væk i offensiven.

- Vi sad derinde og var irriterede over, at det kun bliver til ét point. Vores forsvar stod utroligt godt og afviste jo nærmest alt. Og når man så ser på de chancer, vi selv havde, så synes jeg faktisk, at hvis man skulle vælge et hold, der havde fortjent at vinde, var det os, siger AaB-anfører Lucas Andersen.

Han lagde selv op til AaB’s største mulighed, da han spillede Frederik Børsting helt fri med Jesper Hansen i anden halvleg, men offensivspilleren fik slet ikke kontrol over den store chance. Andre muligheder løb dog noget ud i sandet, og AaB fik ikke for alvor truet udefra.

- Vi havde tilløb til nogle chancer, hvor den sidste aflevering ikke var god nok, og på de muligheder vi fik, blev afslutningerne en tand for vage, siger Lucas Andersen, der selv havde et par dårlige vipafleveringer i området omkring mestrenes felt.

- Jeg synes stadig, at det går den rigtige vej for mig personligt i hver eneste kamp. Jeg kunne have fået en assist, men for mig handler det hele tiden om, at jeg skal være kampafgørende. Og jeg skal hele tiden tage flere skridt fremad og være afgørende i hver eneste kamp, siger Lucas Andersen.

- De fede kampe

En spiller, der kunne være godt tilfreds med indsatsen i Herning, er den unge midtbanespiller Malthe Højholt.

Og han må generelt se frem til udekampe i Herning. De sidste to kampe, hvor AaB har gæstet de danske mestre, er han startet inde - og med en udmærket præstation til følge.

- Det er jo sådan nogle spillere, jeg skal måle mig med, hvis jeg vil komme endnu længere med min fodbold, så det er bare rigtig fedt at mærke, at det kan jeg godt, siger Malthe Højholt om mødet med Frank Onyeka og co. på midtjydernes centrale midtbane.

Det blev til næsten fuld spilletid på AaB’s centrale midtbane, hvor nordjyderne manglede Pedro Ferreira og Oscar Hiljemark.

- Igen i dag synes jeg jo overhovedet ikke, at vi blev domineret af et godt hold. De havde selvfølgelig spillet i faser, men det synes jeg bestemt også, at vi havde. Og vi havde også chancerne til selv at afgøre kampen. Jeg synes, at jeg kan mærke fremskridt hver gang, jeg spiller, og det er bare fedt, siger Malthe Højholt.