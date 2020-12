Lucas Andersens pokalmareridt: Skadet igen

FODBOLD:Som om nederlaget til 2. divisionsholdet B93 ikke var slemt nok, fik AaB også både skader og karantæner med hjem fra tirsdagens pokalfadæse i Farum mod 2. divisionsholdet.

Anfører Lucas Andersen måtte udgå allerede i første halvleg - efter en afslutning fra distancen, hvor han blev presset af en forsvarsspiller og øjeblikkeligt tog sig til benet.

- Jeg mærkede bare straks en smerte og vidste, at jeg ikke kunne fortsætte. Heldigvis er det dog ikke mit baglår, den er gal med - ligesom sidst (pokalfinalen i sommer, red.) fortæller Lucas Andersen.

Han har dog ikke noget bud på, præcist hvor slemt det står til, eller hvornår han igen kan spille for AaB.

- Det er lidt svært at placere smerten, men jeg kan måske håbe på, at det bare er en muskel, der er blevet ramt af krampe eller sådan noget. Superligakampen mod Lyngby på søndag tvivler jeg dog på, jeg kan spille, siger Lucas Andersen.

Det kan Tim Prica med sikkkerhed ikke, for den unge svenske angriber blev udvist i slutfasen af pokalkampen mod B93. Han fik indenfor få minutter to dumme gule kort og så dermed rødt for anden gang på fire måneder. Det koster karantæne mod Lyngby på søndag.

- Men uanset hvem, der kan spille på søndag, så skal vi have en sejr der. Og gerne seks point i de to sidste superligakampe, for det er det eneste fokus, vi har tilbage nu, fastslår Lucas Andersen.