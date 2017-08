Lucas B. håber på godt vejr

GOLF: - Jeg håber, vejret fortsætter som i dag.

Sådan lyder det fra hjemmebanespilleren, nordjyske Lucas Bjerregaard forud for de kommende dage ved European Tour Turneringen Made In Denmark på hans hjemmebane Back Tee Course på Himmerland Golf og Spa i Gatten.

Frederikshavneren, der stiller op for Himmerland Golf Club, føler sig klar til turneringen.

De tidligere år har vejret ind i mellem drillet spillerne voldsomt på banen i Gatten.

Men onsdagens pro-am foregik i strålende solskin med stort set vindstille - det så Lucas Bjerregaard gerne fortsætte.

- Der er ingen tvivl om, at vejret påvirker alle spillere. Og selv om jeg kender banen, så er de virkelig svær i blæsevejr, især når greens er så hurtige, som de står i år. Så jeg håber virkelig, at det gode vejr fortsætter, siger nordjyden, der onsdag brugte lang tid på først at øve driveren på driving range, og senere puttetrænede i en halv times tid, før det gik løs med pro-am-turneringen.

- Jeg har spillet ni huller på banen, og den står bedre end nogensinde. Greens er skarpe og meget hurtige, fairways står fantastiske og i det hele taget kan man kun rose greenkeeperne for deres arbejde, konstaterer Lucas Bjerregaard.