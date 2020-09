Lucas er tilbage: Anføreren melder sig til klar til Horsens-kamp

FODBOLD:Mange undrede sig, da AaB-anfører Lucas Andersen ikke var med i truppen til sæsonpremieren mod Lyngby i søndages - på trods af, at han havde trænet med hver dag i ugen op til kampen.

Fra AaB var meldingen, at man fulgte den genoptræningsplan, der oprindeligt var lagt, og derfor ville man ikke tage nogen chancer.

Men planen kører stadig på skinner, og det betyder, at Lucas Andersen nu er klar til at træde ind i truppen, når AaB på mandag tager imod AC Horsens.

- Det er bare fedt at have muligheden for at være med igen. Og jeg glæder mig virkelig til det hele. Alt det med at være med inde omkring en kamp bliver bare rart at prøve igen. Holdet leverede jo en egentlig fin præstation i Lyngby, og så håber jeg, at jeg kan komme ind og bidrage med lidt mål, siger Lucas Andersen.

- Jeg har det rigtig godt. Nu har jeg haft to ugers fuld træning sammen med holdet, og jeg har en god følelse både fysisk og psykisk. Jeg føler mig meget stærk, og så må vi se, hvor meget jeg kan bidrage. Lige nu er det måske en halv time, men jeg håber hurtigt, at det kan gå fremad. Men vi følger også den plan, der er lagt. Vi vil ikke forhaste noget, siger anføreren.

Han var derfor også selv klar over, at han ikke skulle være med i sæsonpremieren - selvom han havde trænet fuldt dagen før kampdagen.

Følger planen

- Det var den plan, der hele tiden har været. Vi lader os ikke forstyrre af, at tingene er gået rigtig godt og måske også bedre end forventet. Jeg har været tilbage hos min behandler i Sverige, der også siger, at det ser fantastisk ud. Men vi blev enige om, at det var klogest at følge planen, og det giver mig også en fuld uges træning i den her uge, inden jeg skal i kamp første gang.

- Vi kan ligeså godt gøre det ordentligt. Og jeg kan mærke, at det bliver bedre dag for dag. Jo flere gentagelser, jeg får, jo flere max-aktioner, jeg er ude i. Så det er konstant fremskridt. Og går den første halve time godt, så kan det hurtigt blive en halvleg eller 60 minutter. Det handler meget om, hvordan det føles på dagen i forhold til fysikken. Denne gang handler vi meget på følelsen, hvordan det går i ugen op til. Ikke dagen før, men et par dage før kamp, og så kan vi justere på min arbejdsindsats ved træning, så jeg er mere frisk til kamp, siger han.

Lucas Andersen har ikke været i kamp siden nederlaget i pokalfinalen til SønderjyskE 1. juli - til gengæld har han gode minder mod AC Horsens. AaB vandt samlet de to grundspilskampe med 9-0 i sidste sæson, og Lucas Andersen leverede to scoringer og en stribe assists i de to opgør.

- Det er bare fedt at kunne bidrage igen. Forhåbentlig med nogle scoringer, men bare det at kunne være med igen betyder rigtig meget, siger Lucas Andersen.