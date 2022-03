Lucas Jensen afgjorde slaget om Vendsyssel

FODBOLD:Vendsyssel sikrede tre point lørdag, da 1. divisions to vendelbomandskaber mødtes mellem Kaas og Pandrup. Her vandt udeholdet med 1-0 over Jammerbugt FC.

Lucas Jensens enlige mål blev afgørende, og dermed sørger han for anden kamp i streg for en sejr til Vendsyssel. I seneste runde stod han også for kampens eneste scoring, da Esbjerg blev slået med samme cifre.

Opgøret bar præg af et græstæppe i dårlig stand, hvilet besværliggjorde afleveringerne langs jorden. Dermed kom hverken hjemme- eller udeholdet frem til ret mange chancer.

Jammerbugt FC - Vendsyssel FF Mål: 0-1 Tiemoko Konaté (32. minut) Advarsler: Moussa Kamara, Jammerbugt (18. minut), Diogo Pimentel, Jammerbugt (29. minut), Emil Nielsen, Jammerbugt (85. minut) Jammerbugt FC's startopstilling (4-5-1): Pape Ndiaye - Moussa Kamara (Emmanuel Igbonekwu, 45. minut), Rayan Senhadji, Ismael Sibide, Emil Nielsen - Farid Ikene, Diogo Pimentel (Sead Gavranovic, 80. minut), Sekou Tidiany Bangoura, Junior Kulego (Alya Toure, 55. minut), Mubaarak Nuh (Yan Bouche, 30. minut) - Omar Natami Vendsyssel FF's startopstilling (3-5-2): Lukas Jonsson - Mads Greve, Xandro Schenk, Thomas Oude Kotte - Lucas Jensen (Rune Frantsen, 70. minut), Jeppe Pedersen (Mikkel Wohlgemuth, 70. minut), Jelle van der Heyden, Panagiotis Armenakas (Diego Montiel, 70. minut), Zander Hyltoft - Tiemoko Konaté, Ronnie Schwartz (Anton Søjberg, 89. minut)

Jammerbugts største chance i første halvleg var således på et frispark fra distancen efter 20 minutters spil. Her hev Lukas Jonsson en stor redning frem og forhindrede hjemmeholdet i at komme foran.

Til gengæld blev Vendsyssel farlige efter en sløv start på kampen.

Kort efter sendte AaB-lejesvenden et spark afsted fra distancen, som sneg sig forbi den ene stolpe bag Jammerbugt-keeperen Pape Ndiaye.

Efter en halv times spil satte Tiemoko Konaté så et stærkt angreb i gang. Ivorianeren drev bolden fra egen banehalvdel og ned mod Jammerbugts felt. Her sendte han en velplaceret stikning direkte i Lucas Jensens inderside, som kastede et nemt føringsmål af sig til gæsterne.

Kort efter pausen var Ronnie Schwartz tæt på at udbygge føringen, men den tidligere superligatopscorer sendte sin afslutning på overliggeren.

Mod kampens slutning var det - som kontrast til resten af opgøret - hjemmeholdet, som pressede på. Flere gange måtte Lukas Jonsson således i aktion for at undgå en sen udligning. I overtiden stod han også i vejen for sin målmandskollegas afslutning, da Pape Ndiaye kom med frem og headede på mål.