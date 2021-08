Lucas Jensen vender hjem til Vendsyssel FF

FODBOLD:Vendsyssel FF har søndag skrevet kontrakt med tidligere klubkammerat Lucas Jensen. Han vender tilbage til Hjørring efter et ophold i Vejle, som han skiftede til, fra netop Vendsyssel FF for lidt over to sæsoner siden.

Det meddeler klubben i en pressemeddelelse.

Lucas spillede fra 2017 til 2019 med stor succes to sæsoner i Vendsyssel, hvor han blandt andet havde stor andel i oprykningen til Superligaen og året efter spillede 27 kampe i landets bedste række for klubben.

Også i Vejle har kantspillerne vist sit værd i en oprykningssituation, og siden har han hjulpet med overlevelse i landets bedste række. Faktisk har den 26-årige fodboldspiller fra Holstebro endnu ikke spillet i en 1. divisionsklub, der ikke er endt med at rykke op.

- Vi er sindssygt glad for, at Lucas har valgt at komme tilbage til Vendsyssel FF. Han passer rigtig godt ind i spillestilen og vores måde at gøre tingene på, grundet hans fart og dynamik. Udover det kender han klubben og rækken. Han har stor erfaring med sine over 100 kampe i 1. division og næsten 100 kampe i Superligaen. Lucas kommer til at hjælpe holdet fra dag 1 og han kommer til at få en stor rolle på holdet både på og udenfor banen, siger Søren Henriksen, leder af sportsudviklingen i Vendsyssel FF.

Og knap er blækket tørt på kontrakten, før Lucas Jensen kan opleves i aktion - han kan nemlig allerede få debut søndag eftermiddag, når vendelboerne tager imod Fredericia klokken 14 på Nord Energi Arena.